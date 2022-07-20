Июль, 20 в 18:26

Родители российских военных советуют сыновьям ломать себе руки и ноги, чтобы они смогли выжить в полномасштабной войне против Украины. Тогда оккупантов отправляют из зоны боевых действий на лечение в госпиталь.

Об этом говорится в очередном телефонном разговоре солдат РФ, который удалось перехватить Службе безопасности Украины. По словам российского военного, дислоцирующегося в Харьковской области, ему страшно находиться в Украине. В СБУ считают, что это не напрасно.

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– Я решил! Сейчас поменяюсь и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, папа, меня трясет уже. Трясет страшно. Не могу я здесь находиться уже, – сказал солдат.

Отец поначалу обрадовался, что его сын может вскоре вернуться домой. Однако когда российский солдат перезвонил папе и заявил, что не смог сломать себе конечности, то начал давать советы.

— В молодости косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой руку, мочишь ее, подходишь к какому-то углу и прямо рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается, – рассказал ему отец.

В СБУ подчеркнули, что это очень необходимый совет для российских солдат, поскольку тогда украинские защитники смогут быстрее ликвидировать других оккупантов на поле боя, чтобы приблизить победу Украины.