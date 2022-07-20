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Факти / Україна / Суспільство

Батьки російських військових радять синам ламати руки чи ноги, щоб вижити в Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Батьки російських військових радять синам ламати руки чи ноги, щоб вижити в Україні
Фото: Depositphotos

Батьки російських військових радять синам ламати собі руки та ноги, щоб вони змогли вижити у повномасштабній війні проти України. Тоді окупантів відправляють з зони бойових дій на лікування до госпіталю.

Про це йдеться у черговій телефонній розмові солдатів РФ, яку вдалося перехопити Службі безпеки України. За словами російського військового, який дислокується у Харківській області, йому страшно перебувати в Україні. У СБУ вважають, що це не даремно.

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– Я вирішив! Зараз змінюсь і якось сходами ногу зламаю. Не можу я, тату, мене трясе вже. Трясе страшно. Не можу я тут перебувати вже, – зазначив солдат.

Батько спочатку зрадів, що його син може незабаром повернутися додому. Однак коли російський солдат перетелефонував татові та заявив, що не зміг зламати собі кінцівки, то почав давати поради.

– У молодості косили пацани: обмотуєш рушником або ганчіркою руку, мочиш її, підходиш до якогось кута та прямо рукою б’єш. І не так боляче, і кістка ламається, – розповів йому батько.

У СБУ наголосили, що це дуже необхідна порада для російських солдатів, оскільки тоді українські захисники зможуть швидше ліквідувати інших окупантів на полі бою, щоб наблизити перемогу України.

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Джерело: СБУ
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