Липень, 20 в 18:26

Батьки російських військових радять синам ламати собі руки та ноги, щоб вони змогли вижити у повномасштабній війні проти України. Тоді окупантів відправляють з зони бойових дій на лікування до госпіталю.

Про це йдеться у черговій телефонній розмові солдатів РФ, яку вдалося перехопити Службі безпеки України. За словами російського військового, який дислокується у Харківській області, йому страшно перебувати в Україні. У СБУ вважають, що це не даремно.

Зараз дивляться

– Я вирішив! Зараз змінюсь і якось сходами ногу зламаю. Не можу я, тату, мене трясе вже. Трясе страшно. Не можу я тут перебувати вже, – зазначив солдат.

Батько спочатку зрадів, що його син може незабаром повернутися додому. Однак коли російський солдат перетелефонував татові та заявив, що не зміг зламати собі кінцівки, то почав давати поради.

– У молодості косили пацани: обмотуєш рушником або ганчіркою руку, мочиш її, підходиш до якогось кута та прямо рукою б’єш. І не так боляче, і кістка ламається, – розповів йому батько.

У СБУ наголосили, що це дуже необхідна порада для російських солдатів, оскільки тоді українські захисники зможуть швидше ліквідувати інших окупантів на полі бою, щоб наблизити перемогу України.