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Факты / Украина / Общество

В Херсонской области уничтожили артиллерийский состав РФ и гаубицу Мста-Б

Юля Захарченко, редактор ленты
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

В Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили российский полевой артиллерийский склад в районе Дослидного. Армия РФ потеряла 11 военных и прицепную гаубицу Мста-Б.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг. Согласно сообщению, окончательные потери российских войск уточняются.

В ночь с 19 на 20 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевской области с территории Херсонщины, выпустив 20 ракет. В Березнеговатом в результате обстрелов повреждены восемь жилых домов. Из-под завалов удалось спасти двоих мирных жителей.

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Почти одновременно враг обстрелял из Градов Никополь. Погибли два человека и еще девять ранены. Шестеро из пострадавших находятся в больнице, среди них четверо детей. В городе полностью разрушены три частных жилых дома, еще более 10 зданий повреждены. Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.

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