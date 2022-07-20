Липень, 20 в 18:00

Почесний президент ФК Рух, бізнесмен Григорій Козловський спільно з благодійною організацією Рух у Майбутнє передали у військовий госпіталь Львова два апарати вартістю 4 млн грн.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Козловський спільно з представники благодійної організації відвідали один з військових госпіталів Львова, де проходять реабілітацію українські військові, та передали закладу наркозо-дихальний апарат та нейрохірургічний мікроскоп.

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Вартість двох таких життєвонеобхідних апаратів складає близько 4 млн грн.

Григорій Козловський передав обладнання для військового госпіталю Львова / 3 фотографии

Зазначається, що Руху у майбутнє вдалось зібрати кошти завдяки акціям та внескам небайдужих людей, які впродовж трьох останніх місяців долучились до роботи фонду.

– Основні напрямки нашого фонду – допомога діткам-біженцям та допомога госпіталям, які займаються реабілітацією військових. Раді, бо вже бачимо плоди нашої роботи. Ці апарати врятують багато життів і вже допомагають лікарям у їхній нелегкій роботі. Ми маємо пам’ятати, що в нас в Україні триває війна. І тільки разом, спільними зусиллями, ми зможемо перемогти, – повідомив співзасновник організації Олег Шпур.

Своєю чергою, Григорій Козловський зазначив, що це відповідь усім скептикам, які ставлять під сумнів доцільність існування спорту та футболу у воєнний час.

– Цією акцією ми хочемо показати, що футбольна спільнота не стоїть осторонь тих проблем, які зараз є в країні. Це наш внесок у майбутнє перемогу, так ми допомагаємо нашим військовим боротися з тою нечистю, яка напала на нашу землю, – наголосив Григорій Козловський.

Нагадаємо, раніше Григорій Козловський поділився своїми думками щодо старту нового сезону Української прем’єр-ліги, який має розпочатися 23 серпня. На його думку, це буде нелегкий сезон, але водночас і особливий.