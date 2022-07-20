У Херсонській області знищили артилерійський склад РФ і гаубицю Мста-Б

Липень, 20 в 17:48

У Херсонській області Збройні сили України знищили російський польовий артилерійський склад у районі Дослідного. Армія РФ втратила 11 військових та причіпну гаубицю Мста-Б.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь. Згідно з повідомленням, остаточні втрати російських військ уточнюються.

У ніч з 19 на 20 липня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаївській області з території Херсонщини, випустивши 20 ракет. У Березнегуватому внаслідок обстрілів пошкоджено вісім житлових будинків. З-під завалів вдалося врятувати двох мирних жителів.

Зараз дивляться

Майже одночасно ворог обстріляв з Градів Нікополь. Загинуло двоє людей і ще дев’ятеро поранені. Шестеро з постраждалих перебувають у лікарні, серед них четверо – діти. У місті вщент зруйновано троє приватних житлових будинків, ще понад 10 будівель пошкоджені. Рятувальники продовжують розбирати завали та з’ясовувати масштаби руйнувань.