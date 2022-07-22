Липень, 21 в 22:39

Сезонної роботи в Україні цьогоріч вкрай мало, а вакансії, які є, пропонують невисоку зарплату.

Зазвичай сезонною роботою було три категорії вакансій: це, по-перше, сезонні працівники зі збору сільськогосподарської продукції – ягід, фруктів, овочів.

Сезонні працівники потрібні були в кафе, ресторани, готелі в курортних зонах, а також на торгові точки продажу напоїв, фруктів, овочів та морозива.

Зараз дивляться

– Зрозуміло, що сьогодні таких вакансій набагато менше. Якщо говорити про сезонні вакансії у HoReCa, то сьогодні ця сфера потерпає дуже сильно від війни, вона не оговталася від попередньої кризи, коронакризи. І на сьогодні лише 11% людей працюють на відпочинок цього літа, тобто курортного сезону не буде ані в горах, ані в інших регіонах України, – зазначає Руслана Березівська, керівниця експертно-аналітичного центру grc.ua.

Що курортного сезону не буде, підтверджує дослідження і колег по ринку Work.ua. Серед інших запитань під час дослідження ставили таке: “Чи плануєте Ви відпустку цього літа?” – і 95% опитаних відповіли “Ні, не планую”.

– Причини були такі: 56% активно шукатимуть роботу, 18% зараз без роботи, їх звільнили, 14% будуть працювати, 6% у вимушеній безоплатній відпустці, і 1% займаються волонтерством чи захищають Україну на фронті. Тобто з цього опитування зрозуміло, що зараз українцям не до відпусток. Зараз час працювати, допомагати армії, – пояснив піар-директор порталу Work.ua Максим Пилипенко.

Тому вакансій небагато, але все ж вони є. У комплекси відпочинку шукають кухарів, кальянників, офіціантів, покоївок, посудомийників, садівників, адміністраторів готелів та ресторанів.

Кухаря чи офіціанта шукають у Тернопіль, продавця у кафе на озері Світязь, працівників у дитячі табори. Потрібні лікар-педіатр, вожата, кухар. Зарплати від 10 до 15 тис. грн в середньому.

Розглянемо конкретні приклади. Приміром, за роботу лікаря-педіатра в дитячому таборі на Західній Україні пропонують зарплату 14-15 тис. грн (500 грн на день).

За роботу кухаря в дитячому літньому таборі у Хмельницькому готові платити 9 тис. грн. Однак така робота пропонується лише до кінця літа.

У відпочинковий комплекс у західному регіоні шукають кухаря для приготування бургерів, хот-догів, і обіцяють зарплату 12-16 тис. грн.

Шукають сезонних працівників і в сільськогосподарському секторі: це і комбайнери, і трактористи, різнороби, працівники на ручний збір продукції.

Заробітні плати коливаються від 6,5 тис. грн і максимум до 12, зрідка 15 тис. грн.

– Є пропозиції вакансій на виробництво морозива, це також сезонний варіант. Проте загалом всіх сезонних варіантів підробітку менше, аніж є за кордоном. Зазвичай українці їздили на сезонні роботи в Європу, і це була нормальна практика для багатьох. Досить велику частку таких сезонних працівників становили освітяни, які мають досить невеликі зарплати, а їхні відпустки дозволяли поїхати і заробити якусь копійку, і немаленьку копійку, і повернутися назад. Зараз теж такі варіанти є, проте ми розуміємо, що ті, хто захотів і зміг поїхати, вони вже поїхали. І поїхали не на роботу, – каже Руслана Березівська.

Із тих вакансій сезонної роботи за кордоном, що сьогодні є для українців – вакансії збирачів ягід у Польщі, Хорватії, Естонії.

Також є актуальною робота в теплицях у Норвегії, Великій Британії та у фермерських господарствах різних країн Європи.