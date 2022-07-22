Липень, 22 в 13:59

У підрозділах російської армії процвітає анархія та корупція.

Про це свідчить перехоплена розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Солдат зазначив, що тим, хто відмовляється від подальшої участі у війні, погрожують концтабором у “ЛДНР”.

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– Тут ходять п’яні, бухають. Ніхто, коротше, нічого не робить, женуть самогон і взагалі нічого не відбувається. Ну тут, коротше, анархія, свавілля та корупція. Не знаю, як це пояснити, але мене поки що почуття не покинуло, що я тут на своєму місці, – сказав окупант.

Також він додав, що внаслідок атаки БПЛА дев’ять військовослужбовців було поранено, а командир загинув.

Раніше російський окупант розповів про вбивства в Україні. За його словами, він вистрелив у жінку та чоловіка, який навколішки просив зберегти йому життя.

Солдат зазначив, що українські військові майже повністю знищили його батальйон, а також за ніч спалили 50 російських танків.