Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Женуть самогон і всі ходять п’яні: окупант розповів про анархію у підрозділі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Женуть самогон і всі ходять п’яні: окупант розповів про анархію у підрозділі
Фото: Depositphotos

У підрозділах російської армії процвітає анархія та корупція.

Про це свідчить перехоплена розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Солдат зазначив, що тим, хто відмовляється від подальшої участі у війні, погрожують концтабором у “ЛДНР”.

Зараз дивляться

– Тут ходять п’яні, бухають. Ніхто, коротше, нічого не робить, женуть самогон і взагалі нічого не відбувається. Ну тут, коротше, анархія, свавілля та корупція. Не знаю, як це пояснити, але мене поки що почуття не покинуло, що я тут на своєму місці, – сказав окупант.

Також він додав, що внаслідок атаки БПЛА дев’ять військовослужбовців було поранено, а командир загинув.

Раніше російський окупант розповів про вбивства в Україні. За його словами, він вистрелив у жінку та чоловіка, який навколішки просив зберегти йому життя.

Солдат зазначив, що українські військові майже повністю знищили його батальйон, а також за ніч спалили 50 російських танків.

Читайте
Батьки російських військових радять синам ламати руки чи ноги, щоб вижити в Україні

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка