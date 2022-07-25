Липень, 24 в 22:02

Українці ніколи не віддадуть свою незалежність, а кожен громадянин має завзято працювати на перемогу нашої країни у розпочатій Росією війні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців.

– Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії та не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас. Після всього, що пройшов наш народ та чого ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу, – переконаний глава держави.

Берегти єдність та працювати разом на перемогу України – це найважливіше національне завдання, яке вдасться виконати, переконаний президент.

Зараз дивляться

– Зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується нашого захисту в цій війні за незалежність і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу, – вважає Зеленський.

Він зазначив, що 28 липня відзначатимуть День Української Державності, попри все, тому що українців не зламати.