Будут большие имена предателей Украины: Арестович о коллаборантах

Июль, 25 в 20:00

В скором времени общественности станут известны имена больших предателей Украины. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, стало ли для него открытием такое большое количество коллаборантов.

— Не стало. Я примерно понимал атмосферу того, что происходит, будучи сам выходцем из спецслужб и так далее. И могу сказать, что это далеко не последние сюрпризы, которые нас ждут. Будут большие имена, в частности, и очень большие. Там есть специфика, у спецслужб есть свои игры, как вы понимаете. Но рано или поздно доберемся — люди узнают. И они будут потрясены до основания, когда узнают.

По его словам, президент России Владимир Путин планировал устроить крупные беспорядки в Украине, в которых должны были принять участие военные.

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— Я вам больше скажу… Вот Христо Грозев недавно намекал, что Путин сначала рассчитывал на крупные беспорядки, в которых должна была принять участие часть военных. Это только слабый намек на то, что нам готовили россияне, что они готовят и какое количество у них добровольных украинских помощников. Причем очень серьезного уровня.

Арестович рассказал, может ли в ближайшее время состояться встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

— Он уже неоднократно говорил, что готов для решения конкретного спектра вопросов. Он предлагал это, когда речь шла о судьбе защитников Мариуполя, по зерну. Но пока нет серьезных оснований для такой встречи.