Будуть великі імена зрадників України: Арестович про колаборантів

Липень, 25 в 20:00

Незабаром громадськості стануть відомі імена великих зрадників України. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи стало для нього відкриттям така велика кількість колаборантів.

– Не стало. Я приблизно розумів атмосферу того, що відбувається, будучи сам вихідцем зі спецслужб та інше. І можу сказати, що це далеко не останні сюрпризи, які на нас чекають. Будуть великі імена, зокрема, й дуже великі. Там є специфіка, спецслужби мають свої ігри, як ви розумієте. Але рано чи пізно дістанемося – люди дізнаються. І вони будуть приголомшені, коли дізнаються.

За його словами, президент Росії Володимир Путін планував влаштувати великі заворушення в Україні, в яких мали взяти участь військові.

Зараз дивляться

– Я вам більше скажу… Ось Христо Грозев нещодавно натякав, що Путін спочатку розраховував на великі заворушення, в яких мала взяти участь частина військових. Це лише слабкий натяк на те, що нам готували росіяни, що вони готують і скільки в них добровільних українських помічників. До того ж дуже серйозного рівня.

Арестович розповів, чи може найближчим часом відбутися зустріч Путіна та президента України Володимира Зеленського.

– Він уже неодноразово говорив, що готовий для вирішення конкретного спектру питань. Він пропонував це, коли йшлося про долю захисників Маріуполя по зерну. Але поки що немає серйозних підстав для такої зустрічі.