Июль, 25 в 22:27

В течение трех суток российские оккупанты переправляют вооружение на Херсонское направление.

Об этом в эфире Фейгин LIVE сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, сейчас южное направление у всех на слуху и россияне туда перебрасывают свою технику.

Сейчас смотрят

— Уже в течение трех суток туда пошли машинки. Техника, ПВО… Они перебрасывают туда через Новокаховскую дамбу, потому что Антоновский мост под вопросом. Сейчас там временно закрыли проезд. К тому же Новая Каховка ближе к тому району, который их (россиян. — Ред.) интересует, — отмечает Арестович.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань на своей странице в Facebook сообщил, что оккупанты пытаются устроить понтонную переправу у разрушенного Дарьевского моста.

– Ну ничего, приготовят новую цель для ВСУ – к тому же, уже и пристрелянную, – сказал Хлань.

Ранее депутат облсовета утверждал, что в Херсонской области есть четыре слабых места, которые имеют ключевое значение: Антоновский автомобильный мост возле Херсона; Антоновский железнодорожный мост в 20 км от Херсона, который пересекает Днепр. Также это дорога мимо Новой Каховки, которая идет по плотине Каховской ГЭС, выходит к Шиловой Балке.