Липень, 25 в 22:27

Упродовж трьох діб російські окупанти переправляють озброєння на Херсонський напрямок.

Про це в ефірі Фейгін LIVE сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, зараз південний напрямок у всіх на слуху і росіяни туди перекидають свою техніку.

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– Вже протягом трьох діб туди пішли машинки. Техніка, ППО… Вони перекидають туди через Новокаховську греблю, бо Антонівський міст під питанням. Нині там тимчасово закрили проїзд. До того ж Нова Каховка ближча до того району, який їх (росіян. – Ред.) цікавить, — зазначає Арестович.

Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці в Facebook повідомив, що окупанти намагаються влаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар’ївського мосту.

– Ну нічого, приготують нову ціль для ЗСУ – до того ж, вже й пристріляну, – сказав Хлань.

Раніше депутат облради стверджував, що в Херсонській області є чотири слабкі місця, які мають ключове значення: Антонівський автомобільний міст біля Херсона; Антонівський залізничний міст за 20 км від Херсона, який перетинає Дніпро. Також це дорога повз Нову Каховку, яка йде греблею Каховської ГЕС, виходить до Шилової Балки.