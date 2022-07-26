Вже третю добу РФ переправляє техніку на Херсонський напрямок – Арестович
Упродовж трьох діб російські окупанти переправляють озброєння на Херсонський напрямок.
Про це в ефірі Фейгін LIVE сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, зараз південний напрямок у всіх на слуху і росіяни туди перекидають свою техніку.
– Вже протягом трьох діб туди пішли машинки. Техніка, ППО… Вони перекидають туди через Новокаховську греблю, бо Антонівський міст під питанням. Нині там тимчасово закрили проїзд. До того ж Нова Каховка ближча до того району, який їх (росіян. – Ред.) цікавить, — зазначає Арестович.
Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці в Facebook повідомив, що окупанти намагаються влаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар’ївського мосту.
– Ну нічого, приготують нову ціль для ЗСУ – до того ж, вже й пристріляну, – сказав Хлань.
Раніше депутат облради стверджував, що в Херсонській області є чотири слабкі місця, які мають ключове значення: Антонівський автомобільний міст біля Херсона; Антонівський залізничний міст за 20 км від Херсона, який перетинає Дніпро. Також це дорога повз Нову Каховку, яка йде греблею Каховської ГЕС, виходить до Шилової Балки.