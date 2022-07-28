Липень, 28 в 14:38

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти викрадають та катують людей.

У такий спосіб вони хочуть посилити тиск на місцевих жителів перед проведенням псевдореферендуму щодо приєднання області до РФ. Про це на брифінгу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Проходять масові викрадення людей, масові тортури над українцями і, як наслідок, з’являються відео викрадених людей, які зізнаються у речах, яких вони точно не робили, – сказав мер.

Він зазначив, що за офіційно підтвердженою інформацією, відомо про 20 полонених. Але ця цифра значно зменшена, оскільки окупанти погрожують сім’ям викрадених.

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За словами Федорова, у Мелітополі все більше відчувається брак медикаментів, а передавати гуманітарну допомогу стає складніше. Російські військові на блокпостах викрадають ліки або порушують температурний режим зберігання.

Раніше мер повідомляв, що окупанти погрожують жителям депортацією у разі відмови від участі у псевдореферендумі.

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Фото: Міська рада Мелітополя