Июль, 29 в 19:53

Большинство украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в состав Европейского Союза и НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного опроса, проведенного 6-20 июля специалистами Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, в случае организации референдума по вступлению Украины в Евросоюз 81% из всех опрошенных украинцев проголосовали бы “за”. “Против” высказались бы только 4%, а 11% не участвовали бы в голосовании.

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Несколько ниже поддержка членства в НАТО, однако вступление в Альянс также поддерживает подавляющее большинство украинцев (71% среди всех респондентов). Еще 7% опрошенных высказались бы на референдуме “против”, а 15% вообще не голосовали бы.

Если же учитывать только тех респондентов, которые бы точно приняли участие в волеизъявлении, то на референдуме по вступлению в ЕС 96% из них проголосовали бы “за”, а на референдуме по НАТО – было бы 91% голосов “за”.

Несмотря на тенденцию к снижению поддержки членства в ЕС и НАТО с Запада на Восток Украины, во всех регионах нашего государства большинство населения все равно голосовали бы “за” на референдуме.

В частности, среди жителей Юга и Востока 77% и 71% респондентов поддержали бы присоединение Украины к Евросоюзу. В то же время, 65% и 56% опрошенных поддержали бы присоединение к НАТО.

По сравнению с июнем 2021 года с 52% до 81% выросла доля граждан, поддерживающих вступление Украины в Евросоюз. За этот же период с 48% до 71% выросло количество украинцев, поддерживающих членство в НАТО.

Если сравнивать нынешние настроения украинцев с теми, что были перед Революцией Достоинства, поддержка вступления в ЕС выросла с 47% до 81%, а вступления в НАТО – с 15-20% до 71%.

Во время всеукраинского опроса был задействован метод телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В общей сложности были опрошены 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины (кроме временно оккупированного Крыма).

В выборку не вошли жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также выехавшие за границу после 24 февраля.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Фото: КМИС