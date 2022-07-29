Липень, 29 в 19:53

Більшість українців проголосували б на референдумі за вступ до складу Європейського Союзу та НАТО.

Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування, котре 6-20 липня провели фахівці Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, у разі організації референдуму щодо вступу України до Євросоюзу 81% серед усіх опитаних українців проголосували б “за”. “Проти” висловилися б лише 4%, а 11% не брали б участі в голосуванні.

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Дещо нижча підтримка членства в НАТО, проте вступ до Альянсу також підтримує переважна більшість українців (71% серед усіх респондентів). Ще 7% опитаних висловилися б на референдумі “проти”, а 15% загалом не голосували б.

Якщо ж враховувати лише тих респондентів, які точно взяли б участь у волевиявленні, то на референдумі щодо вступу до ЄС 96% із них проголосували б “за”, а на референдумі щодо НАТО – було б 91% голосів “за”.

Попри тенденцію до зниження підтримки членства в ЄС і НАТО із Заходу на Схід України, в усіх регіонах нашої держави більшість населення все одно б голосували “за” на референдумі.

Зокрема, серед мешканців Півдня і Сходу 77% і 71% респондентів підтримали б приєднання України до Євросоюзу. Водночас 65% і 56% опитаних підтримали б приєднання до НАТО.

У порівнянні з червнем 2021 року з 52% до 81% зросла частка громадян, які підтримують вступ України до Євросоюзу. За цей же період з 48% до 71% зросла кількість українців, які підтримують членство в НАТО.

Якщо ж порівнювати нинішні настрої українців з тими, що були перед Революцією Гідності, підтримка вступу до ЄС зросла з 47% до 81%, а вступу в НАТО – з 15-20% до 71%.

Під час всеукраїнського опитування застосовувався метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом було опитано 2 000 респондентів у віці від 18 років з усіх регіонів України (окрім тимчасово окупованого Крим).

До вибірки не увійшли мешканці територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Фото: КМІС