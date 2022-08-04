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Факты / Украина / Общество

Настоящие события на фронте начнутся в течение недели — Арестович

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Олексій Арестович
Фото: Офис президента

Настоящие события на прифронтовых зонах начнутся в течении одной недели. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Настоящие события начнутся в течении где-то недели. Пока идут события, которые многим, особенно тем, кто по месту, кажутся серьезными. Но если посмотреть на стратегический размах всего “театра”, то понимаем, что это местные действия. Хотя эти местные действия имеют цель и результаты.

По его словам, российские войска медленно продвигаются в Донецкой области — в сторону Звановки, Переездного, Красной горы и Гольмовского.

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— Если смотреть на Харьковскую область, то там бои местного значения с обстрелами сторон и города. У нас вчера был ракетный удар по Украине. Восемь ракет, семь из них сбили ПВО. На Изюмском направлении относительное затишье, местные действия в районе Святогорска.

На Звановку, Переездное, Красную гору идет движение. При чем противник медленно, но продвигается. Буквально сотни метров в день, но медленно движется. То же самое в районе Гольмовского — там поджимают на Травневое ребятки с фланга. Тяжело, но наши стоят.

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Источник: Фейгин Live

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