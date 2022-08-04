Головне завдання – не захоплення нових територій: Арестович про найближчі цілі РФ

Серпень, 03 в 23:37

Найближчим часом Росія хоче втомити боєздатну частину українських захисників, щоб у ЗСУ не вистачило сил на проведення контрнаступу на тимчасово окупованих територіях, а потім натякнути на переговори. Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

– Не виключено, що противник спробує обережними тичками просуватися – то там, то там і так далі. Мені здається, що зараз головним завданням вони ставлять не захоплення нових територій. Вони ставлять головним завданням виснажити нашу боєздатну частину, щоб ми не мали сил на контрнаступ. Завести цю ситуацію в глухий кут і натякнути на переговори.

На думку Арестовича, Росія хоче змусити Україну до політичної угоди, проте технічно не може окупувати хоча б ще один обласний центр.

Зараз дивляться

– Свіжі перли колишнього канцлера ФРН Шредера щодо можливої ​​контрмирної угоди. Таку пробу пера Заходу закинули подивитися, може їм сподобається. І тут задум – примусити до політичної угоди, ні про яке захоплення не йдеться на цьому етапі. Риторика є, загальний стратегічний задум захопити всю Україну є десь там далеко протягом 50 років, але зараз вони технічно не в змозі здійснити захоплення ще одного обласного центру.

Джерело: Фейгін Live