Справжні події на фронті розпочнуться протягом тижня – Арестович

Справжні події на прифронтових зонах розпочнуться протягом одного тижня. Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

– Справжні події розпочнуться протягом тижня. Поки що йдуть події, які багатьом, особливо тим, хто на місці, здаються серйозними. Але якщо подивитися на стратегічний розмах всього “театру”, то розуміємо, що це місцеві дії. Хоча ці місцеві дії мають мету та результати.

За його словами, російські війська повільно просуваються на Донеччині – у бік Званівки, Переїзного, Червоної гори та Гольмівського.

– Якщо дивитися на Харківську область, то там бої місцевого значення з обстрілами сторін та міста. У нас учора був ракетний удар по Україні. Вісім ракет, семеро з них збили ППО. На Ізюмському напрямку відносне затишшя, місцеві дії у районі Святогірська.

На Званівку, Переїзне, Червону гору йде рух. До того ж противник повільно, але просувається. Буквально сотні метрів за день, але повільно рухається. Те саме в районі Гольмівського – там підтискують на Травневе хлопці з флангу. Тяжко, але наші стоять.