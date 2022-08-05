Август, 05 в 17:12

В Украине состояние готовности к отопительному сезону — около 60%. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что работа по подготовке к отопительному сезону идет ежедневно.

По его словам, состояние готовности жилых домов к отопительному сезону – 56%, сетей – 57%, объектов теплоснабжения – 58%.

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— Уже 141 объект теплоснабжения отремонтирован, две ТЭЦ, которые получили повреждения от обстрелов, уже восстановлены. Создается резервный запас оборудования на случай, если инфраструктура будет повреждена в течение отопительного сезона. На эти нужды правительство выделило 1,4 млрд грн, – сказал министр.

Шмигаль сообщил, что в настоящее время накоплено 1,8 млн угля, а к началу отопительного сезона должно быть 2,5 млн тонн. Премьер поручил держать этот вопрос на личном контроле министру энергетики Герману Галущенко.

По газу, по словам Шмыгаля, уже закачано 12,1 млрд кубов. План Министерства энергетики – 19 млрд куб. м на отопительный сезон.

— Такой план предусматривает возможность использования 2,6 млрд кубометров газа для нужд ТЭС и ТЭЦ в случае реализации различных военных рисков. То есть учитываем все возможные сценарии, чтобы никто из украинцев не остался зимой без тепла.

Также для поддержки регионов, в том числе для восстановления критической инфраструктуры, выделено 3,4 млрд грн. Это средства для семи областей и Киева.