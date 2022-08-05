Серпень, 05 в 17:12

В Україні стан готовності до опалювального сезону – майже 60%. Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що робота з підготовки до опалювального сезону йде щоденно.

За його словами, стан готовності житлових будинків до опалювального сезону – 56%, мереж – 57%, об’єктів теплопостачання – 58%.

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— Вже 141 об’єкт теплопостачання відремонтовано, дві ТЕЦ, що зазнали пошкодження від обстрілів, вже відновлено. Створюється резервний запас обладнання на той випадок, якщо інфраструктура буде пошкоджена протягом опалювального сезону. На ці потреби уряд виділив 1,4 млрд грн, – сказав міністр.

Шмигаль повідомив, що наразі накопичено 1,8 млн вугілля, а на початок опалювального сезону має бути 2,5 млн тонн. Прем’єр доручив тримати це питання на особистому контролі міністру енергетики Герману Галущенку.

Щодо газу, за словами Шмигаля, вже закачано 12,1 млрд кубів. План міністерства енергетики – 19 млрд куб. м на опалювальний сезон.

— Такий план передбачає можливість використання 2,6 млрд кубічних метрів газу для потреб ТЕС і ТЕЦ у разі реалізації різноманітних військових ризиків. Тобто, враховуємо всі можливі сценарії, аби ніхто з українців не залишився взимку без тепла.

Також для підтримки регіонів, зокрема для відновлення критичної інфраструктури, виділено 3,4 млрд грн. Це кошти для семи областей та Києва.