Август, 06 в 12:34

Российская армия уничтожила города и села в Луганской области, а теперь заставляет людей идти на псевдореферендум о присоединении региона к РФ.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах рядом с этими общинами.

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Гайдай подчеркнул, что сначала оккупанты сделали бездомными сотни тысяч жителей этих городов. Людям приходится жить в подвалах и укрытиях.

– Сначала их освободили от всего, а теперь заставляют явиться на псевдореферендум, – рассказал глава ОВА.

В настоящее время в Луганской области активно продолжается “агитационно-разъяснительная работа” по незаконному референдуму о вхождении региона в состав РФ. По словам Сергея Гайдая, оккупационные власти вместе с коллаборантами под видом предоставления продуктов или строительных материалов организуют встречи с населением.

— Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый референдум, заставляют людей обменивать свободу на еду, питьевую воду и OSB-плиты, — подчеркнул глава Луганской области.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что несколько дней назад партизаны уничтожили распределительную сеть железнодорожных путей.

Во временно оккупированном Беловодске Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с местными коллаборантами, два человека получили ранения.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай