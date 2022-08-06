Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Сделали людей бездомными и заставляют идти на “референдум”: Гайдай о ситуации в Луганской области

Марта Бондаренко, редактор ленты
Сделали людей бездомными и заставляют идти на “референдум”: Гайдай о ситуации в Луганской области

Российская армия уничтожила города и села в Луганской области, а теперь заставляет людей идти на псевдореферендум о присоединении региона к РФ.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах рядом с этими общинами.

Сейчас смотрят

Гайдай подчеркнул, что сначала оккупанты сделали бездомными сотни тысяч жителей этих городов. Людям приходится жить в подвалах и укрытиях.

– Сначала их освободили от всего, а теперь заставляют явиться на псевдореферендум, – рассказал глава ОВА.

В настоящее время в Луганской области активно продолжается “агитационно-разъяснительная работа” по незаконному референдуму о вхождении региона в состав РФ. По словам Сергея Гайдая, оккупационные власти вместе с коллаборантами под видом предоставления продуктов или строительных материалов организуют встречи с населением.

— Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый референдум, заставляют людей обменивать свободу на еду, питьевую воду и OSB-плиты, — подчеркнул глава Луганской области.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что несколько дней назад партизаны уничтожили распределительную сеть железнодорожных путей.

Во временно оккупированном Беловодске Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с местными коллаборантами, два человека получили ранения.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка