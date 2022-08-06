Сделали людей бездомными и заставляют идти на “референдум”: Гайдай о ситуации в Луганской области
Российская армия уничтожила города и села в Луганской области, а теперь заставляет людей идти на псевдореферендум о присоединении региона к РФ.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, сейчас такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах рядом с этими общинами.
Гайдай подчеркнул, что сначала оккупанты сделали бездомными сотни тысяч жителей этих городов. Людям приходится жить в подвалах и укрытиях.
– Сначала их освободили от всего, а теперь заставляют явиться на псевдореферендум, – рассказал глава ОВА.
В настоящее время в Луганской области активно продолжается “агитационно-разъяснительная работа” по незаконному референдуму о вхождении региона в состав РФ. По словам Сергея Гайдая, оккупационные власти вместе с коллаборантами под видом предоставления продуктов или строительных материалов организуют встречи с населением.
— Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый референдум, заставляют людей обменивать свободу на еду, питьевую воду и OSB-плиты, — подчеркнул глава Луганской области.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что несколько дней назад партизаны уничтожили распределительную сеть железнодорожных путей.
Во временно оккупированном Беловодске Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с местными коллаборантами, два человека получили ранения.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай