Серпень, 06 в 12:34

Російська армія знищила міста та села на Луганщині, а тепер змушує людей йти на псевдореферендум щодо приєднання регіону до РФ.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі така ситуація склалася в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах поряд із цими громадами.

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Гайдай наголосив, що спочатку окупанти зробили безхатченками сотні тисяч жителів цих міст. Людям доводиться жити у підвалах та укриттях.

– Спочатку їх звільнили від усього, а тепер змушують з’явитися на псевдореферендум, – розповів очільник ОВА.

Наразі на Луганщині активно триває “агітаційно-роз’яснювальна робота” щодо незаконного референдуму про входження регіону до складу РФ. За словами Сергія Гайдая окупаційна влада разом із колаборантами під виглядом надання продуктів або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням.

– Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, змушують людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити, — наголосив голова Луганщини.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що кілька днів тому на Луганщині партизани знищили розподільчу мережу залізничних колій.

У тимчасово окупованому Біловодську Луганської області партизани обстріляли автомобіль з місцевими колаборантами, двоє людей поранено.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай