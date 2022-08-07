Август, 07 в 12:02

В Луганской области российские оккупанты быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму: уже определились с местами проведения и активно агитируют местное население.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, еще в начале войны, когда оккупанты зашли в Луганскую область, люди выходили на митинги против оккупации. Это Белокуракинская община, Старобельская, Сватовская, Новопсковская и т. д.

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– У людей есть стереотип, что Луганская область в большинстве пророссийская. А тут нет – многие общины выходили против российских оккупантов. А после того, как по тем митингам начали стрелять и ранили нескольких людей, местное население уже не выходило, потому что было опасно. Но россияне привезли неизвестно откуда 10-15 человек и записывали с ними видео, как они ждали русский мир, — отметил Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что на территории Рубежного, Кременной, Лисичанска, Горской общины, в Попасной ужасная гуманитарная ситуация.

Там оккупанты заманивают людей на псевдореферендум относительно так называемого присоединения Луганской области к РФ обещаниями хорошей жизни с агитационных телеэкранов. Пока же периодически раздают лекарства, еду и воду.

— Есть информация, что организуют помещения, где будут проходить будущие “референдумы”. Уже посылают людям письма. В больших городах стоят с агитационными плакатами и зазывают на “референдумы”, — сказал глава Луганской ОВА.

Несколько дней назад партизаны уничтожили распределительную сеть железнодорожных путей.

Во временно оккупированном Беловодске Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с местными коллаборантами, два человека получили ранения.

Фото: Сергей Гайдай