Серпень, 07 в 12:02

На Луганщині російські окупанти швидкими темпами готуються до псевдореферендуму: вже визначилися з місцями проведення та активно агітують місцеве населення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ще на початку війни, коли окупанти зайшли на Луганщину, люди виходили на мітинги проти окупації. Це Білокуракинська громада, Старобільська, Сватівська, Новопсковська тощо.

Зараз дивляться

– У людей є стереотип, що Луганщина у більшості проросійська. А тут ні – багато громад виходили проти російських окупантів. А після того, як по тих мітингах почали стріляти та поранили кількох людей, то місцеве населення вже не виходило, бо було небезпечно. Але росіяни привезли невідомо звідки 10-15 людей і записували з ними відео, як “вони чекали руський мир”, – зауважив Сергій Гайдай.

Він наголосив, що на території Рубіжного, Кремінної, Лисичанська, Гірської громади, у Попасній жахлива гуманітарна ситуація.

Там окупанти заманюють людей на псевдореферендум щодо так званого приєднання Луганської області до РФ обіцянками хорошого життя з агітаційних телеекранів. Наразі ж періодично роздають ліки, їжу та воду.

– Є інформація, що організують приміщення, де будуть проходити майбутні “референдуми”. Вже надсилають людям листи. У великих містах стоять з агітаційними плакатами та зазивають на “референдуми”, – сказав голова Луганської ОВА.

Кілька днів тому на Луганщині партизани знищили розподільчу мережу залізничних колій.

У тимчасово окупованому Біловодську Луганської області партизани обстріляли автомобіль з місцевими колаборантами, двоє людей поранено.

Фото: Сергій Гайдай