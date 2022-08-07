Серпень, 07 в 10:44

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії єдиною областю, куди ще не прилітали ворожі ракети – є Чернівецька.

Про це Єнін сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, найбільше ж від ракетних та артилерійських атак постраждали Луганська та Донецька області.

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– Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад три тисячі разів, Луганська – чотири тисячі разів, Миколаївська – 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки що не прилітало, це Чернівецька область, – наголосив Єнін.

Перший заступник голови МВС відзначив ефективну діяльність правоохоронних органів у виявленні диверсантів, коригувальників та зрадників.

За його словами, навіть ті, хто не є зрадниками, проте у своїх соціальних мережах викладають фотографії або відео з місць обстрілів, теж певним чином допомагають ворогу “краще пристрілятися”.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 165-ту добу.