У МВС назвали область, куди ще не прилітали російські ракети
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії єдиною областю, куди ще не прилітали ворожі ракети – є Чернівецька.
Про це Єнін сказав в ефірі національного телемарафону.
За його словами, найбільше ж від ракетних та артилерійських атак постраждали Луганська та Донецька області.
– Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад три тисячі разів, Луганська – чотири тисячі разів, Миколаївська – 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки що не прилітало, це Чернівецька область, – наголосив Єнін.
Перший заступник голови МВС відзначив ефективну діяльність правоохоронних органів у виявленні диверсантів, коригувальників та зрадників.
За його словами, навіть ті, хто не є зрадниками, проте у своїх соціальних мережах викладають фотографії або відео з місць обстрілів, теж певним чином допомагають ворогу “краще пристрілятися”.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 165-ту добу.