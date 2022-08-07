Вдалося зберегти від ударів Росії: як ЗСУ заховали літаки на початку війни
Попри багаторазові спроби, Російській Федерації не вдалося знищити українську авіацію після 24 лютого. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як на початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ вдалося сховати наші літаки від ударів Росії.
– Генеральний штаб зробив висновки на момент початку збройного вторгнення. Вони проаналізували всі матеріали, які надала західна розвідка, та вжили заходів. У ніч на 24 лютого, коли по Україні завдавали масований ракетно-бомбовий удар за допомогою ракет та авіації Повітряно-космічних сил Росії, то всі наші аеродроми були порожніми. Там не було нашої авіації. Саме тому наша авіація залишилася цілою та вступила у бій із Російською Федерацією.
За його словами, Росія неправильно оцінила обстановку та можливості України, що дало величезне значення для маневрів нашої авіації.
– Помилка оцінки обстановки або противника з боку Росії зіграла з ними злий жарт, і дала нам величезну підмогу в перші тижні війни. Вони доповіли пізно, буквально на 2-3 день прозвучала доповідь, що Повітряні сили України нібито знищені в повному обсязі, де назвали божевільні цифри, а аеродроми начебто всі виведені з ладу.
А наша авіація почала планомірно та максимально знищувати всі колони супротивника. Всі ці колони – це результат бомбардувально-штурмової авіації. Вони майже нічого не знищили. Так, інфраструктуру пошкодили, частина аеродромів була виведена з ладу, але Повітряні сили України залишилися цілими.