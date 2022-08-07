Вдалося зберегти від ударів Росії: як ЗСУ заховали літаки на початку війни

Серпень, 07 в 16:51

Попри багаторазові спроби, Російській Федерації не вдалося знищити українську авіацію після 24 лютого. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як на початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ вдалося сховати наші літаки від ударів Росії.

– Генеральний штаб зробив висновки на момент початку збройного вторгнення. Вони проаналізували всі матеріали, які надала західна розвідка, та вжили заходів. У ніч на 24 лютого, коли по Україні завдавали масований ракетно-бомбовий удар за допомогою ракет та авіації Повітряно-космічних сил Росії, то всі наші аеродроми були порожніми. Там не було нашої авіації. Саме тому наша авіація залишилася цілою та вступила у бій із Російською Федерацією.

За його словами, Росія неправильно оцінила обстановку та можливості України, що дало величезне значення для маневрів нашої авіації.

Зараз дивляться