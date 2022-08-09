В Буче идентифицировали 458 погибших от рук российских оккупантов
Заместитель мэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская заявила, что на территории Бучанской общины нашли и идентифицировали 458 тел людей, ставших жертвами российских оккупантов.
Об этом сообщает Суспільне.
Российские захватчики убили 419 человек. Среди погибших 12 детей до 21 года — большинство из них погибли во время обстрелов автомобилей, которыми люди пытались выехать из города.
116 тел нашли в братской могиле у церкви Андрея Первозванного и всех святых. Правоохранители тщательно расследуют каждый случай гибели бучанцев.
Более 50 погибших нашли непохороненными.
По словам Михайлины Скорик-Шкаровской, есть еще не идентифицированные тела, и в пяти случаях нельзя установить даже пол.
Тела жертв увезли в пять моргов Белой Церкви, Вышгорода и Киева.
Стоит отметить, что в плен оккупантов попали 14 жителей Бучанской общины. 10 человек считаются пропавшими без вести.