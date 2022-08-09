Серпень, 08 в 22:35

Заступниця мера Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська заявила, що на території Бучанської громади знайшли та ідентифікували 458 тіл людей, які стали жертвами російських окупантів.

Про це повідомляє Суспільне.

Російські загарбники вбили 419 людей. Серед загиблих 12 дітей віком до 21 року — більшість з них загинули під час обстрілів автівок, якими люди намагалися виїхати з міста.

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116 тіл знайшли у братній могилі біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих. Правоохоронці ретельно розслідують кожен випадок загибелі бучанців.

Понад 50 загиблих людей знайшли непохованими.

За словами Михайлини Скорик-Шкарівської, є ще не ідентифіковані тіла, і у п’яти випадках не можна встановити навіть стать.

Тіла жертв відвезли у п’ять моргів Білої Церкви, Вишгорода та Києва.

Варто зазначити, що у полон окупантів потрапили 14 жителів Бучанської громади. 10 людей вважаються зниклими безвісти.