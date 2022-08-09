Серпень, 09 в 16:05

За липень фіксується зростання ринку праці в Україні. Кількість вакансій збільшилася на 14%, попри те, що минулого року в цей період був спад, якщо порівнювати з червнем.

Протягом липня ринок праці на Заході України досягнув 75% від показників минулого року. Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

За даними українського сайту працевлаштування Work.ua, збільшився попит на низку популярних спеціалістів:

Зараз дивляться

менеджер з продажу — 3 246 вакансій (+13%);

продавець-консультант — 2 260 вакансій (+11%);

бухгалтер — 1 628 вакансій (+20%);

водій — 1 265 вакансій (+16%);

кухар — 1 149 вакансій (+11%).

У липні збільшуються нові вакансії у сферах юриспруденції, освіти та науки, фінансів, банків, нерухомості та страхування. Це може свідчити про відновлення активності перерахованих сфер бізнесу.

Проте тепер і конкуренція вчетверо більша, ніж за липень 2021 року. Зокрема, йдеться про п’ять областей – Київську, Одеську, Дніпропетровську, Харківську та Запорізьку. А найменша конкуренція спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Житомирській та Черкаській областях.