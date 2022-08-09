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Факти / Україна / Суспільство

У липні пожвавився ринок праці в Україні: топ-5 найзатребуваніших вакансій

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Робота в IT
Фото: Depositphotos

За липень фіксується зростання ринку праці в Україні. Кількість вакансій збільшилася на 14%, попри те, що минулого року в цей період був спад, якщо порівнювати з червнем.

Протягом липня ринок праці на Заході України досягнув 75% від показників минулого року. Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

За даними українського сайту працевлаштування Work.ua, збільшився попит на низку популярних спеціалістів:

Зараз дивляться
  • менеджер з продажу — 3 246 вакансій (+13%);
  • продавець-консультант — 2 260 вакансій (+11%);
  • бухгалтер — 1 628 вакансій (+20%);
  • водій — 1 265 вакансій (+16%);
  • кухар — 1 149 вакансій (+11%).

У липні збільшуються нові вакансії у сферах юриспруденції, освіти та науки, фінансів, банків, нерухомості та страхування. Це може свідчити про відновлення активності перерахованих сфер бізнесу.

Проте тепер і конкуренція вчетверо більша, ніж за липень 2021 року. Зокрема, йдеться про п’ять областей – Київську, Одеську, Дніпропетровську, Харківську та Запорізьку. А найменша конкуренція спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Житомирській та Черкаській областях.

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Джерело: УНІАН
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