Август, 14 в 16:38

В Запорожской области во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел на территории местного порта.

В Telegram-канале Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами подтвердили, что начался пожар в Бердянском порту.

– Бердянский порт сейчас. Что-то дымит, – говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что в небе над городом Бердянск, временно находящегося под контролем российской армии, поднялся черный и густой дым. В настоящее время подробности уточняются.