В оккупированном Бердянске прогремел взрыв — что известно
Требует проверки
Фото: ГСЧС
В Запорожской области во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел на территории местного порта.
В Telegram-канале Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами подтвердили, что начался пожар в Бердянском порту.
– Бердянский порт сейчас. Что-то дымит, – говорится в сообщении.
Местные жители сообщают, что в небе над городом Бердянск, временно находящегося под контролем российской армии, поднялся черный и густой дым. В настоящее время подробности уточняются.
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