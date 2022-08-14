В окупованому Бердянську прогримів вибух – що відомо
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Фото: ДСНС
У Запорізькій області у тимчасово окупованому Бердянську прогримів потужний вибух. За попередніми даними, вибух відбувся на території місцевого порту.
У Telegram-каналі Збройні сили України. Війна з окупантами підтвердили, що розпочалась пожежа у Бердянському порту.
– Бердянський порт зараз. Щось димить, – йдеться у повідомленні.
Місцеві жителі повідомляють, що у небі над містом Бердянськ, який тимчасово перебуває під контролем російської армії, піднявся чорний та густий дим. Наразі подробиці уточнюються.
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