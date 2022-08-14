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Факти / Україна / Суспільство

В окупованому Бердянську прогримів вибух – що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В окупованому Бердянську прогримів вибух – що відомо
Фото: ДСНС

У Запорізькій області у тимчасово окупованому Бердянську прогримів потужний вибух. За попередніми даними, вибух відбувся на території місцевого порту.

У Telegram-каналі Збройні сили України. Війна з окупантами підтвердили, що розпочалась пожежа у Бердянському порту.

– Бердянський порт зараз. Щось димить, – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі повідомляють, що у небі над містом Бердянськ, який тимчасово перебуває під контролем російської армії, піднявся чорний та густий дим. Наразі подробиці уточнюються.

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