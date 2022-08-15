Росіяни знову стріляють в бік ЗАЕС: є високий ризик витоку радіації та пожежі

Серпень, 15 в 16:27

В Енергодарі російські війська знову відкрили вогонь по Запорізькій атомній електростанції. Зокрема, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи.

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки внаслідок численних обстрілів російської армії по корпусах. Зокрема, під ворожий вогонь потрапила пожежна частина станції.

За даними Енергоатому, обстріли росіян по ЗАЕС з ракетних систем залпового вогню спричинили низку ризиків, через які безпечне функціонування станції тепер під питанням.

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– Окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС, призначену для захисту від пожеж та гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є і пожежна небезпека, – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували один з енергоблоків Запорізької АЕС, внаслідок чого спрацював аварійний захист. Через це один з трьох робочих енергоблоків вимушено відключений.

Внаслідок потужних обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків та відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750). За актуальними даними, Запорізька атомна електростанція досі перебуває під контролем російської армії, через що залишається загроза радіаційній та пожежній безпеці.