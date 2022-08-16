Серпень, 16 в 17:28

Студенти призовного віку, що навчаються за межами України, під час воєнного стану можуть виїжджати за кордон на навчання. Проте за умови, що там вони навчаються на денній формі.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Так, для перетину кордону студенту треба звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки чи обліку та отримати такі документи:

Зараз дивляться

запис у військово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову;

дозвіл на перетин кордону від керівника центру комплектування та соціальної підтримки.

Під час проходження кордону з собою необхідно мати:

документ, що надає право на перетинання держкордону;

документ, що підтверджує навчання в закладі фахової передвищої та вищої освіти в іншій країні;

дозвіл на перетин кордону від керівника центру комплектування та соціальної підтримки;

військово-обліковий документ із записом щодо надання відстрочки від призову.

Раніше повідомлялося, що чоловіки-артисти, які підпадають під військовий призов, мають право виїжджати за кордон за певних умов.