Август, 22 в 19:12

В Харькове в День Независимости, 24 августа, остановят курсирование наземного общественного транспорта.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

В департаменте инфраструктуры города объяснили, что это связано с изменением времени комендантского часа.

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Пассажирский транспорт будет курсировать по новому графику с 22 по 25 августа:

22 августа – до 18:30;

23 августа – с 7:00 до 18:30;

24 августа – пассажирские перевозки будут прекращены;

25 августа – с 7:00 до 18:30.

Напомним, с 22 августа комендантский час в Харьковской области продолжается с 19:00 до 07:00 на следующий день. Комендантский час также будет введен с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

22 августа российские военные снова нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

Источник: Харьковский городской совет