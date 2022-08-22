В День Независимости в Харькове не будет курсировать наземный общественный транспорт
Фото: Pixabay
В Харькове в День Независимости, 24 августа, остановят курсирование наземного общественного транспорта.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
В департаменте инфраструктуры города объяснили, что это связано с изменением времени комендантского часа.
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Пассажирский транспорт будет курсировать по новому графику с 22 по 25 августа:
- 22 августа – до 18:30;
- 23 августа – с 7:00 до 18:30;
- 24 августа – пассажирские перевозки будут прекращены;
- 25 августа – с 7:00 до 18:30.
Напомним, с 22 августа комендантский час в Харьковской области продолжается с 19:00 до 07:00 на следующий день. Комендантский час также будет введен с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.
22 августа российские военные снова нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.
Источник: Харьковский городской совет