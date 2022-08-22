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Факты / Украина

РФ обстреляла Харьков дважды за несколько часов

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ обстреляла Харьков дважды за несколько часов
Фото: Госпогранслужба

В 02:49 22 августа российские военные снова нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

По инфрастуктурному объекту россияне попали со стороны Белгорода.

– Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 02:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание, – сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

По словам мэра города, на месте обстрела вспыхнул небольшой пожар.

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Информации о пострадавших нет.

Киевский район Харькова попал под обстрел российских войск и после 21:00 21 августа.

Игорь Терехов сообщил о трех прилетах и пожарах в частном доме и нежилом объекте.

При обстреле Харькова 21 августа пострадал один человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов

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