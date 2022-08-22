На День Незалежності у Харкові не курсуватиме наземний громадський транспорт
Фото: Pixabay
У Харкові на День Незалежності, 24 серпня, зупинять курсування наземного громадського транспорту.
Про це повідомляє Харківська міська рада.
У департаменті інфраструктури міста пояснили, що це пов’язано зі зміною часу комендантської години.
Зараз дивляться
Пасажирський транспорт курсуватиме за новим графіком з 22 по 25 серпня:
- 22 серпня – до 18:30;
- 23 серпня – з 7:00 до 18:30;
- 24 серпня – пасажирські перевезення будуть припинені;
- 25 серпня – з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, з 22 серпня комендантська година в Харківській області триває з 19:00 до 07:00 наступного дня. Комендантську годину також введуть з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.
22 серпня російські військові знову завдали ракетного удару по Київському району Харкова.
Джерело: Харківська міська рада