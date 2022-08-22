Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На День Незалежності у Харкові не курсуватиме наземний громадський транспорт

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На День Незалежності у Харкові не курсуватиме наземний громадський транспорт
Фото: Pixabay

У Харкові на День Незалежності, 24 серпня, зупинять курсування наземного громадського транспорту.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

У департаменті інфраструктури міста пояснили, що це пов’язано зі зміною часу комендантської години.

Зараз дивляться

Пасажирський транспорт курсуватиме за новим графіком з 22 по 25 серпня:

  • 22 серпня – до 18:30;
  • 23 серпня – з 7:00 до 18:30;
  • 24 серпня – пасажирські перевезення будуть припинені;
  • 25 серпня – з 7:00 до 18:30.

Нагадаємо, з 22 серпня комендантська година в Харківській області триває з 19:00 до 07:00 наступного дня. Комендантську годину також введуть з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

22 серпня російські військові знову завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

Джерело: Харківська міська рада

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка