Серпень, 22 в 19:12

У Харкові на День Незалежності, 24 серпня, зупинять курсування наземного громадського транспорту.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

У департаменті інфраструктури міста пояснили, що це пов’язано зі зміною часу комендантської години.

Зараз дивляться

Пасажирський транспорт курсуватиме за новим графіком з 22 по 25 серпня:

22 серпня – до 18:30;

23 серпня – з 7:00 до 18:30;

24 серпня – пасажирські перевезення будуть припинені;

25 серпня – з 7:00 до 18:30.

Нагадаємо, з 22 серпня комендантська година в Харківській області триває з 19:00 до 07:00 наступного дня. Комендантську годину також введуть з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

22 серпня російські військові знову завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

Джерело: Харківська міська рада