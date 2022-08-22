Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

В Киеве сократили время работы общественного транспорта 22-24 августа

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
тролейбус у Києві
Фото: Depositphotos

С 22 августа по 24 августа включительно наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать с 06:00 до 21:00. Об этом сообщили в КГГА.

В КП Киевпасстранс также сообщили, что до 25 августа меняется курсировка автобуса №114 в столице.

Вместо улицы Крещатик автобус будет курсировать по улицам Михайловской, Владимирской, Богдана Хмельницкого. Остальные маршруты будут выполняться без изменений.

Сейчас смотрят

В коммунальном предприятии извинились за временные неудобства.

Рабочие часы столичного метрополитена в эти дни также изменили. Включительно до 25 августа он будет работать с 6.00 до 21.00.

Городские власти призвали киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу, а также быть особенно бдительными: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие и придерживаться комендантского часа.

Читайте
У разведки нет информации, что будут провокации со стороны РФ на День Независимости – МВД

Источник: КГГА
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка