Август, 22 в 15:14

С 22 августа по 24 августа включительно наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать с 06:00 до 21:00. Об этом сообщили в КГГА.

В КП Киевпасстранс также сообщили, что до 25 августа меняется курсировка автобуса №114 в столице.

Вместо улицы Крещатик автобус будет курсировать по улицам Михайловской, Владимирской, Богдана Хмельницкого. Остальные маршруты будут выполняться без изменений.

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В коммунальном предприятии извинились за временные неудобства.

Рабочие часы столичного метрополитена в эти дни также изменили. Включительно до 25 августа он будет работать с 6.00 до 21.00.

Городские власти призвали киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу, а также быть особенно бдительными: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие и придерживаться комендантского часа.