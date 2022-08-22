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Факты / Украина

У разведки нет информации, что будут провокации со стороны РФ на День Независимости – МВД

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
парад рос техніки на Хрещатику
Фото: Факты ICTV

У украинской разведки пока нет подтвержденной информации о намерениях россиян осуществить масштабные провокации в День Независимости. В то же время, нужно быть готовыми к любым сценариям.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

– Данные нашей разведки говорят, что пока у нас нет информации, что действительно будут провокации со стороны России. Подразумеваются обстрелы либо столицы, либо прибрежных (территорий, — Ред.). Но мы, конечно, должны быть готовы к любым случаям.

Сейчас наша работа сконцентрирована на мероприятиях, где будет большое скопление людей, в частности, на Крещатике, где проходит парад уничтоженной российской техники, — отметил он.

По его словам, правоохранители 24 августа будут работать в усиленном режиме. Непосредственно в Киеве на Крещатике будет ужесточена проверка, в том числе документов.

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Провокации в эти дни могут быть разными, поэтому Смирнов советует не посещать места большого скопления людей.

Советник министра призвал особенно не пренебрегать в ближайшие дни сигналами воздушной тревоги.

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