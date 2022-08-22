Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У Києві скоротили час роботи громадського транспорту 22-24 серпня

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
тролейбус у Києві
Фото: Depositphotos

З 22 серпня до 24 серпня включно наземний громадський транспорт у Києві курсуватиме із 06:00 до 21:00. Про це повідомили у КМДА.

У КП Київпастранс також повідомили, що до 25 серпня змінюється курсування автобусу №114 у столиці.

Замість вулиці Хрещатик автобус курсуватиме вулицями Михайлівська, Володимирська, Богдана Хмельницького. Решта маршруту виконуватиметься без змін.

Зараз дивляться

У комунальному підприємстві перепросили за тимчасові незручності.

Робочі години столичного метрополітену у ці дні також змінили. Включно до 25 серпня він працювати з 6.00 до 21.00

Міська влада закликала киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години.

Читайте
У розвідки немає інформації, що будуть провокації з боку РФ на День Незалежності - МВС

Джерело: КМДА
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка