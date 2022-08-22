Серпень, 22 в 15:14

З 22 серпня до 24 серпня включно наземний громадський транспорт у Києві курсуватиме із 06:00 до 21:00. Про це повідомили у КМДА.

У КП Київпастранс також повідомили, що до 25 серпня змінюється курсування автобусу №114 у столиці.

Замість вулиці Хрещатик автобус курсуватиме вулицями Михайлівська, Володимирська, Богдана Хмельницького. Решта маршруту виконуватиметься без змін.

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У комунальному підприємстві перепросили за тимчасові незручності.

Робочі години столичного метрополітену у ці дні також змінили. Включно до 25 серпня він працювати з 6.00 до 21.00

Міська влада закликала киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години.