Август, 24 в 16:39

С началом полномасштабной войны каждый украинец находится в опасности.

Россияне ежедневно палят ракетами по нашим городам, разрушают инфраструктуру и убивают мирное население.

Что такое артиллерийский обстрел и как спастись во время обстрела — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое артиллерийский обстрел

Это один из самых опасных видов огневого поражения во время войны. видов огневого впечатления. Именно в результаты артобстрела возможно большое количество жертв среди мирного населения.

Распознать артобстрел нетрудно. Если вы услышали залп запуска и увидели дымный след снаряда в воздухе или же вспышки ночью — скорее всего, это артиллерийский обстрел.

На звук он как пролетающая ракета, кстати, его также можно спутать с гулом самолета.

Артиллерийский обстрел может осуществляться из систем залпового огня, например, из Градов.

Как действовать во время артобстрела

Если вы дома:

немедленно спускайтесь в подвал. Если подвал отсутствует или закрыт, просто спуститесь на первый этаж;

если артиллерийский обстрел застал вас в доме врасплох, быстро идите в комнату удаленную от направления обстрела;

лежа или сидя прислонитесь к несущей стене.

Чаще всего осколки попадают в помещение через окна, поэтому садитесь как можно дальше от них.

Если у вас частный дом, спустите в погреб. Но помните, что его может завалить.

В подвал или погреб обязательно возьмите телефоны, запас воды и документы.

Если вы на улице и услышали свист снаряда, а через 2-3 секунды — взрыв, сразу падайте на землю на закрывайте голову руками. Стоит переждать первый обстрел лежа.

Главное, не паниковать, ваш мозг должен работать трезво.

Быстро и внимательно осмотритесь вокруг и поищите надежное укрытие:

специально оборудованные бомбоубежища;

подземные переходы;

метро;

любая канава, траншея или яма;

широкая труба водостока (максимум на 3-4 м);

вдоль широкого бордюра или забора

очень большой подвал под капитальными домами старой застройки;

смотровая яма открытого гаража или СТО;

канализационные люки рядом с вашим домом, однако, чтобы это была именно канализация или водоснабжение — ни в коем случае не газовая магистраль;

Ложиться нужно чтобы снизить шанс попадания осколков. Осколки летят вверх и по касательной. Если человек стоит – больше вероятности оказаться у них на пути.

Оставаться в укрытие стоит еще 10 мин после окончания обстрела.

Какие еще бывают обстрелы

Обычно различают обстрел стрелковым оружием, минометный и артиллерийский.

Звук обстрела стрелковым оружием невозможно спутать — это звучание выстрелов пистолетов, винтовок и автоматов.

Для минометного обстрела характерными являются звуки громкого свиста и взрывов снаряда.