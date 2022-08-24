Артиллерийский обстрел: что это и как спастись
С началом полномасштабной войны каждый украинец находится в опасности.
Россияне ежедневно палят ракетами по нашим городам, разрушают инфраструктуру и убивают мирное население.
Что такое артиллерийский обстрел и как спастись во время обстрела — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое артиллерийский обстрел
Это один из самых опасных видов огневого поражения во время войны. видов огневого впечатления. Именно в результаты артобстрела возможно большое количество жертв среди мирного населения.
Распознать артобстрел нетрудно. Если вы услышали залп запуска и увидели дымный след снаряда в воздухе или же вспышки ночью — скорее всего, это артиллерийский обстрел.
На звук он как пролетающая ракета, кстати, его также можно спутать с гулом самолета.
Артиллерийский обстрел может осуществляться из систем залпового огня, например, из Градов.
Как действовать во время артобстрела
Если вы дома:
- немедленно спускайтесь в подвал. Если подвал отсутствует или закрыт, просто спуститесь на первый этаж;
- если артиллерийский обстрел застал вас в доме врасплох, быстро идите в комнату удаленную от направления обстрела;
- лежа или сидя прислонитесь к несущей стене.
Чаще всего осколки попадают в помещение через окна, поэтому садитесь как можно дальше от них.
Если у вас частный дом, спустите в погреб. Но помните, что его может завалить.
В подвал или погреб обязательно возьмите телефоны, запас воды и документы.
Если вы на улице и услышали свист снаряда, а через 2-3 секунды — взрыв, сразу падайте на землю на закрывайте голову руками. Стоит переждать первый обстрел лежа.
Главное, не паниковать, ваш мозг должен работать трезво.
Быстро и внимательно осмотритесь вокруг и поищите надежное укрытие:
- специально оборудованные бомбоубежища;
- подземные переходы;
- метро;
- любая канава, траншея или яма;
- широкая труба водостока (максимум на 3-4 м);
- вдоль широкого бордюра или забора
- очень большой подвал под капитальными домами старой застройки;
- смотровая яма открытого гаража или СТО;
- канализационные люки рядом с вашим домом, однако, чтобы это была именно канализация или водоснабжение — ни в коем случае не газовая магистраль;
Ложиться нужно чтобы снизить шанс попадания осколков. Осколки летят вверх и по касательной. Если человек стоит – больше вероятности оказаться у них на пути.
Оставаться в укрытие стоит еще 10 мин после окончания обстрела.
Какие еще бывают обстрелы
Обычно различают обстрел стрелковым оружием, минометный и артиллерийский.
Звук обстрела стрелковым оружием невозможно спутать — это звучание выстрелов пистолетов, винтовок и автоматов.
Для минометного обстрела характерными являются звуки громкого свиста и взрывов снаряда.