Украина и РФ готовятся к более активным боевым действиям на фронте — представитель ГУР

Август, 27 в 18:37

Украина и страна-агрессор Россия готовятся к ведению более активных боевых действий на фронте. По последним данным, российские солдаты пытаются перебазировать авиацию на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, россияне готовятся к более активным действиям Вооруженных сил Украины.

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— Я назвал бы этот период ситуацией, когда мы готовимся. Российская сторона готовится к активизации более активных боевых действий. Оккупанты осуществляют перегруппировку, передислокацию, перебазирование авиации на территории Крыма. Они готовятся к тому, что мы будем действовать более активно, — отметил Скибицкий.

По словам представителя ГУР Минобороны, Российская Федерация пытается увеличить мобилизационные резервы, которые будут участвовать в полномасштабной войне против Украины.