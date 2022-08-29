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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ взяли під контроль Дар’ївський міст і переправу через Інгулець – ОК Південь

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ЗСУ взяли під контроль Дар’ївський міст і переправу через Інгулець – ОК Південь
Фото: Генштаб ЗСУ

Дар’ївський міст і переправа через річку Інгулець перебувають під контролем Збройних сил України. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

– Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим вогневим контролем, уражені та не функціонують, – йдеться у повідомленні.

Українські захисники продовжують визволяти Херсонську область та заважати планам окупантів. Цього разу наші військові завдали ударів по трьох пунктах управління.

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Зокрема, ЗСУ влучили по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, 35 російської армії в Новій Каховці, а також по складах боєприпасів окупантів у Любимівці та Херсоні.

Підтверджені втрати ворога – близько 11 рашистів, три одиниці автобронетехніки та самохідну гаубицю Мста-С, зазначили в ОК Південь.

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