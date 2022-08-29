ЗСУ взяли під контроль Дар’ївський міст і переправу через Інгулець – ОК Південь
Фото: Генштаб ЗСУ
Дар’ївський міст і переправа через річку Інгулець перебувають під контролем Збройних сил України. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
– Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим вогневим контролем, уражені та не функціонують, – йдеться у повідомленні.
Українські захисники продовжують визволяти Херсонську область та заважати планам окупантів. Цього разу наші військові завдали ударів по трьох пунктах управління.
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Зокрема, ЗСУ влучили по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, 35 російської армії в Новій Каховці, а також по складах боєприпасів окупантів у Любимівці та Херсоні.
Підтверджені втрати ворога – близько 11 рашистів, три одиниці автобронетехніки та самохідну гаубицю Мста-С, зазначили в ОК Південь.