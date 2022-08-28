Август, 28 в 20:40

В Ровенской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги, сообщают местные жители.

Обновлено в 20:32. Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль подтвердил ракетные удары по Сарненскому району.

– Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенщине. Предварительно без жертв. Объект военной инфраструктуры на Сарненщине. Выехали на место происшествия. Вернемся с новостями позже, — отметил глава Ровенской ОВА.

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Следует отметить, что расстояние между Сарнами и границей Беларуси около 62 км. Расстояние между Сарнами и Киевом около 312 км, если ехать на автомобиле прямой дорогой.

Обновлено в 19:50. В Ровенской области во второй раз прогремели мощные взрывы. Предварительно сработала система противовоздушной обороны.

Обновлено в 19:38. По последним данным, из территории Беларуси зафиксирован запуск еще нескольких ракет, поэтому жителей призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах.

По состоянию на 19:38, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.