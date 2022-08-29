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Факти / Україна / Суспільство

Наша перемога стане найкращим ушануванням пам’яті всіх загиблих– Зеленський

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 29 серпня, у День пам’яті захисників України, звернувся до українців.

– Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. І наша пам’ять – це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов’язково буде, стануть найкращим ушануванням пам’яті всіх, хто загинув у цій війні, – наголосив глава держави.

Зеленський переконаний, що герої житимуть вічно у наших серцях.

– Слава нашому народу! Слава всім нашим воїнам! Слава Україні! – сказав президент.

Зараз дивляться

День пам’яті захисників України встановлено указом президента Володимира Зеленського в 2019 році в пам’ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.

Сьогодні восьма річниця Іловайської трагедіїя. Тоді загинули 366 українських воїнів, 429 – дістали поранення та 300 – потрапили в полон.

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