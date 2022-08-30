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Факты / Украина / Общество

Заработает со следующего года: в Буче построят помещение для приготовления еды школьникам

Юля Захарченко, редактор ленты
Заработает со следующего года: в Буче построят помещение для приготовления еды школьникам

В Буче начинают строить фабрику-кухню, где будут готовить еду для учебных заведений города и соседних общин. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

По ее словам, строительство помещения – это часть начавшейся до полномасштабного нападения России украинской реформы школьного питания. Планируется, что фабрика-кухня в Буче заработает 1 сентября 2023 года. В частности, наработаны три варианта:

  • кухня полного цикла (в учебных заведениях, где есть физическая возможность, все будут готовить на месте с нуля);
  • опорные кухни (из одной мощной кухни горячую пищу транспортируют в соседние школы);
  • фабрика-кухня (отдельное здание, в котором готовят еду и транспортируют в учебные заведения).

Согласно плану, на фабрике-кухне будет возможность приготовить до 10 тыс. порций. Благодаря строительству помещения произойдет экономия расходов на воду и электричество, а контроль соблюдения норм НАССР будет происходить на новом уровне.

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Фото: Офис президента

Ожидается, что фабрика-кухня в Буче станет пилотным проектом, а затем может распространиться на другие области Украины. Каждое предприятие сможет снабжать питанием 30-40 учебных заведений.

Для обслуживания фабрик-кухонь и удовлетворения других потребностей учебных заведений будут постепенно создавать профессиональные центры подготовки поваров, которые смогут организовать переквалификацию специалистов из имеющихся заведений и готовить поваров на постоянной основе.

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Источник: Офис президента
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