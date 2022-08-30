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Факти / Україна / Суспільство

Запрацює з наступного року: у Бучі збудують приміщення для приготування їжі школярам

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Запрацює з наступного року: у Бучі збудують приміщення для приготування їжі школярам

У Бучі починають будувати фабрику-кухню, де готуватимуть їжу для навчальних закладів міста та сусідніх громад. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська.

За її словами, будівництво приміщення – це частина розпочатої до повномасштабного нападу Росії української реформи шкільного харчування. Планується, що фабрика-кухня в Бучі запрацює 1 вересня 2023 року. Зокрема, напрацьовано три варіанти:

  • кухня повного циклу (у навчальних закладах, де є фізична можливість, все готуватимуть на місці з нуля);
  • опорні кухні (з однієї потужної кухні гарячу їжу транспортують до сусідніх шкіл);
  • фабрика-кухня (окрема будівля, в якій готують їжу та транспортують до навчальних закладів).

Згідно з планом, на фабриці-кухні буде можливість приготувати до 10 тис. порцій. Завдяки будівництву приміщення буде економія витрат на воду та електрику, а контроль за дотриманням норм НАССР відбуватиметься на новому рівні.

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Фото: Офіс президента

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі стане пілотним проєктом, а потім може поширитися на інші області України. Кожне підприємство зможе забезпечувати харчуванням 30-40 навчальних закладів.

Для обслуговування фабрик-кухонь та задоволення інших потреб навчальних закладів поступово створюватимуть професійні центри підготовки кухарів, які зможуть організувати перекваліфікацію фахівців із наявних закладів і готувати кухарів на постійній основі.

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Джерело: Офіс президента
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