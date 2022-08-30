Август, 30 в 19:06

Российская Федерация усиливает группировку войск на Донецком направлении. Враг продолжает перемещать части 3 армейского корпуса на временно оккупированные территории Запорожской и Харьковской областей.

Об этом говорится в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Согласно сообщению, до сих пор продолжаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по гражданским объектам на территории Украины.