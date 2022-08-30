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Факты / Украина / Общество

РФ перемещает части 3 армейского корпуса на оккупированные территории Запорожья и Харьковщины

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ перемещает части 3 армейского корпуса на оккупированные территории Запорожья и Харьковщины

Российская Федерация усиливает группировку войск на Донецком направлении. Враг продолжает перемещать части 3 армейского корпуса на временно оккупированные территории Запорожской и Харьковской областей.

Об этом говорится в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Согласно сообщению, до сих пор продолжаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по гражданским объектам на территории Украины.

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Источник: Генштаб ВСУ
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