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РФ переміщує частини 3 армійського корпусу на окуповані території Запоріжжя та Харківщини

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ переміщує частини 3 армійського корпусу на окуповані території Запоріжжя та Харківщини

Російська Федерація посилює угруповання військ на Донецькому напрямку. Ворог продовжує переміщувати частини 3 армійського корпусу на тимчасово окуповані території Запорізької та Харківської областей.

Про це йдеться в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Згідно з повідомленням, досі тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

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Окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, однак зазнали вогневого ураження та відійшли. Остаточні втрати російської армії уточнюються, зазначили у Генштабі.

Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, проте безуспішно відійшов. З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, наразі тривають запеклі бої.

Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія Російської Федерації активізувала обстріли Нікополя та Олексіївки.

Корабельне угруповання РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує блокувати цивільне судноплавство, наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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