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Факты / Украина / Общество

Минреинтеграции увеличило количество получателей выплат ВПЛ — обновленный перечень общин

Валентина Летяк, редактор ленты
гроші
Фото: Depositphotos

Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, по состоянию на 26 августа 2022 года.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на 26 августа 2022 года в обновленный перечень общин, расположенных в районах проведения активных боевых действий, или находящихся во временной оккупации, входит девять областей.

По состоянию на 26 августа в перечень входят общины в девяти областях:

  1. Днепропетровская – 9 общин;
  2. Донецкая — 66 общин;
  3. Запорожская – 60 общин;
  4. Луганская – 37 общин;
  5. Николаевская – 26 общин;
  6. Харьковская – 56 общин;
  7. Херсонская – 49 общин;
  8. Сумская – 22 общины;
  9. Черниговская – 5 общин.

В целом в перечень входят 330 общин.

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Стоит отметить, что ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства.

Такие правила начали действовать еще в мае, когда правительство утвердило перечень общин, жители которых получают выплаты.

Поэтому, украинцы из этих 330 общин имеют право на ежемесячные выплаты (2-3 тыс. грн) от государства.

Актуальная информация о статусе общин — ниже

С 1 мая Минсоцполитики отменило выплаты внутреннеперемещенным лицам, вернувшимся домой.

То есть помощь будут получать только те ВПЛ, которые жили на территориях, где продолжаются боевые действия, и они не могут вернуться домой, а также те, у кого повреждено имущество.

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Источник: МинВОТ
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