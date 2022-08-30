Август, 30 в 18:05

Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, по состоянию на 26 августа 2022 года.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на 26 августа 2022 года в обновленный перечень общин, расположенных в районах проведения активных боевых действий, или находящихся во временной оккупации, входит девять областей.

По состоянию на 26 августа в перечень входят общины в девяти областях:

Днепропетровская – 9 общин; Донецкая — 66 общин; Запорожская – 60 общин; Луганская – 37 общин; Николаевская – 26 общин; Харьковская – 56 общин; Херсонская – 49 общин; Сумская – 22 общины; Черниговская – 5 общин.

В целом в перечень входят 330 общин.

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Стоит отметить, что ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства.

Такие правила начали действовать еще в мае, когда правительство утвердило перечень общин, жители которых получают выплаты.

Поэтому, украинцы из этих 330 общин имеют право на ежемесячные выплаты (2-3 тыс. грн) от государства.

Актуальная информация о статусе общин — ниже

С 1 мая Минсоцполитики отменило выплаты внутреннеперемещенным лицам, вернувшимся домой.

То есть помощь будут получать только те ВПЛ, которые жили на территориях, где продолжаются боевые действия, и они не могут вернуться домой, а также те, у кого повреждено имущество.