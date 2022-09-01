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Факты / Украина / Общество

10 тонн еды и лекарств: благотворительные фонды передали помощь для ВСУ и гражданского населения

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
10 тонн еды и лекарств: благотворительные фонды передали помощь для ВСУ и гражданского населения

Фонд Будущее для Украины объединил силы с благотворительной организацией Киев Волонтерский и волонтерским общественным движением Вільні, чтобы передать гуманитарную помощь военным и гражданскому населению на Востоке Украины.

10 тонн пищевых наборов и лекарств отправились в Славянск, Краматорск, Дружковку.

Благотворительная миссия и в дальнейшем будет реализовываться ежемесячно в различных направлениях Восточного региона для предотвращения гуманитарной катастрофы и помощи военным.

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В гуманитарный груз от БФ Будущее для Украины вошли: 250 продуктовых наборов гражданским лицам, которые находятся в прифронтовой зоне, 40 коробок консервов, 25 пакетиков со снеками и 10 коробок гигиенических средств для военных, находящихся вдоль линии соприкосновения.

Волонтерское общественное движение Вільні предоставило 600 семейных пищевых наборов общим весом 4 200 кг.

В наборы вошли продукты длительного хранения, в частности: сахар, соль, мука, макароны, крупа, печенье.

БО Киев Волонтерский предоставила 14 коробок медикаментов для гражданских лиц, фильтры для воды, систему очистки воды для военных и военного госпиталя, а также обеспечила логистику.

— Киев Волонтерский работает с волонтерами Донецкой области. От них поступил запрос на гуманитарную помощь, лекарства и фильтры для воды. Совместными усилиями мы одновременно поможем населению трех городов Донетчины, — рассказал волонтер БО Киев Волонтерский Павел Полторакин.

Вторая часть миссии в Павлоград состоится в начале сентября. Во время первой поездки фонд Будущее для Украины вместе с партнерами передали только половину запланированной помощи.

— Когда к нам обратилась дружественная организация и предложила стать партнерами этой миссии, мы без сомнений согласились. Ведь помогать военным на передовой и гражданским в местах, где сложно найти даже еду — это важнейшая задача для каждой благотворительной организации.

Мы собрали те продукты, которые точно нужны. Верим, что это лишь первый шаг, и каждый месяц мы сможем делать больше, — рассказывает волонтер БФ Будущее для Украины Ольга Глюза. 

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